2019-01-16T20:52:39+03:00
Экономика
КП Беларусь

Белоруснефть к 2020 году установит больше 150 зарядных станций для электромобилей

На данный момент их около 70
Надежда БУТОВИЧ
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Упор по открытию станций для электромобилей сделан в Минском регионе.Упор по открытию станций для электромобилей сделан в Минском регионе.
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Госоператор по созданию и развитию зарядной сети для электромобилей – компания «Белоруснефть» к концу 2019 года планирует вдвое увеличить количество станций по всей стране, передает сообщение belta.by

– На данный момент функционирует примерно 70 таких «электрозаправок». До конца 2019 года число в 150 станций мы, несомненно, должны превысить, – оптимистично настроен Сергей Каморников, заместитель гендиректора «Белоруснефти».

Работа соткрытием объектов активно ведется преимущественно с тех пор, как в 2018 году компании был присвоен статус официального оператора, создающего и развивающего отечественную автозарядную сеть для электрокаров в Беларуси.

Пока весь упор сделан на Минск и Минщину. Электрозаправки открывают не только на действующих АЗС, но и в общественных местах: ТЦ, парковах около бизнес-центров, а также рядом с железнодорожным вокзалом и аэропортом.

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