Белоруснефть к 2020 году установит больше 150 зарядных станций для электромобилей
Госоператор по созданию и развитию зарядной сети для электромобилей – компания «Белоруснефть» к концу 2019 года планирует вдвое увеличить количество станций по всей стране, передает сообщение belta.by
– На данный момент функционирует примерно 70 таких «электрозаправок». До конца 2019 года число в 150 станций мы, несомненно, должны превысить, – оптимистично настроен Сергей Каморников, заместитель гендиректора «Белоруснефти».
Работа соткрытием объектов активно ведется преимущественно с тех пор, как в 2018 году компании был присвоен статус официального оператора, создающего и развивающего отечественную автозарядную сеть для электрокаров в Беларуси.
Пока весь упор сделан на Минск и Минщину. Электрозаправки открывают не только на действующих АЗС, но и в общественных местах: ТЦ, парковах около бизнес-центров, а также рядом с железнодорожным вокзалом и аэропортом.
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