Поскользнулся прямо… под колеса. В Вилейском районе пешеход спровоцировал ДТП

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«Комсомолка» сообщала о курсанте Военной академии, погибшем 16 января под колесами грузовика. И вот в УВД Минского облисполкома проинформировали еще трех ДТП с пешеходами.

Утром во вторник, 15 января, в Червене 27-летняя автоледи, управляя «Мерседес-Бенц», сбила на нерегулируемом пешеходном переходе 60-летнюю пенсионерку, обозначенную фликерами. Женщина в больнице.

В тот же день около 08.30 часов на автотрассе Минск – Калачи – Мядель произошло ДТП с участием 54-летнего пешехода. Мужчина шел по краю проезжей части навстречу авто. Человека на дороге, хотя и без световозвращающих элементов, увидел и 24-летний водитель за рулем «Фиата Скудо». Молодой человек снизил скорость и объезжал стороной пешехода, но тот внезапно поскользнулся на льду и рухнул прямо под колеса машины. У сельчанина закрытая ЧМТ, он в больнице.

Еще одно ДТП на «зебре» произошло в Несвиже. Около 18.00 часов под колеса «Рено Сценик», которым управлял 31-летний водитель, попала 46-летняя местная жительница.

ГАИ проводит проверу.