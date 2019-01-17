БНР-2019 планируют отпраздновать на стадионе «Динамо»

Идет выбор логотипа празднования 101-й годовщины БНР - уже есть первый вариант

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16 января была подана в Мингорисполком на празднование Дня Воли 2019. Основные мероприятия предлагается провести 24 марта, в воскресенье. На краудфандинговой площадке Talaka.by стартовал сбор средств на проведение праздника.

По сценарию заявки, с 12.00 до 14.00 пройдет сбор участников на улице Октябрьской и шествие с демонстрацией до стадиона «Динамо», на котором с 14.00 до 22.00 пройдут митинг и большой концерт с предполагаемым участием 30 тысяч человек. Заявка на проведение массового мероприятия была подана от культурной площадки «Арт Сядзіба» и Партии БНФ. После получения разрешения к организации и проведению Дня Воли 2019 будет привлечен широкий круг общественных и коммерческих организаций, сообщается на странице мероприятия Дзень Волі 2019 | #БНР101

В заявке говорится, что «публичное празднование 101-й годовщины провозглашения независимости Белорусской Народной Республики, которое получило народное название День Воли, пройдет под лозунгом «Жыве Независимая Беларусь».

Мероприятие направлено на национальную консолидацию вокруг ценностей государственного суверенитета, развития и укрепления белорусской нации, на привлечение внимания белорусского общества к наследию БНР, к необходимости национального единства для защиты независимости Беларуси.

- Первый шаг сделан. Теперь ждем ответа от руководства города и страны, - говорят организаторы.

Тем временем, идет выбор логотипа празднования БНР-2019. Уже есть первый вариант - бело-красно-белое яйцо от минского дизайнера Саши Чеботарева.

Уже есть первый вариант - бело-красно-белое яйцо от минского дизайнера Саши Чеботарева. Фото: vk.com/symbal_by

Напомним, в 2018 году 100-летие провозглашения независимости Белорусской Народной Республики праздновали на площадке у Оперного театра >