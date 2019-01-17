2019-01-17T10:36:45+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гродно при пожаре в многоэтажке спасли 2 человек, 43 эвакуированы

А в Молодечно из-за неисправной розетки пришлось эвакуировать 125 человек
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Гродно при пожаре в многоэтажке спасли 2 человек, 43 эвакуированы. Фото: МЧСВ Гродно при пожаре в многоэтажке спасли 2 человек, 43 эвакуированы. Фото: МЧС
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Днем в среду в Гродно спасатели эвакуировали 43 человек из-за пожара. Горела квартира на седьмом этаже восьмиэтажки на переулке Дзержинского, из щелей шел плотный дым. Хозяев дома пожарные нашли на балконе, где они спрятались, услышав запах дыма.

- С помощью масок их вывели на свежий воздух, в госпитализации пара не нуждалась. Также из подъезда были эвакуированы еще 43 жильца дома, трое из них - дети, - сообщает Гродненское областное управление МЧС.

Пожар удалось быстро ликвидировать, причина возгорания пока устанавливается. Предположительно, это нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, а именно - короткое замыкание электропроводки. Огнем повреждена мягкая мебель, оконная рама, закопчены стены и потолок.

Неисправная розетка стала причиной пожара и в молодечненском торгово-административном центре. Там пришлось эвакуировать 125 человек. Спасателям сообщили о запахе гари в здании торгово-административного центра на улице Великий Гостинец. Выяснилось, что в одном из офисов на третьем этаже произошло короткое замыкание. Руководители центра сами эвакуировали 125 человек, среди которых были и работники и посетители.

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