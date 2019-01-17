2019-01-17T10:41:58+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода на выходные: крещенских морозов не будет

Зато с начала следующей недели морозы окрепнут
Павел МИЦКЕВИЧ
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Зато с начала следующей недели морозы окрепнутЗато с начала следующей недели морозы окрепнутФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В субботу, 19 января, когда в Православной церкви отмечается Крещение Господне, в Беларуси прогнозируют мягкую зимнюю погоду. Традиционных крещенских морозов не будет и в ночь накануне праздника, когда многие окунаются в прорубь или купель с ледяной водой.

В Минске в ночь на 19 января передают минус 5, днем в субботу - минус 3, без осадков. В Гродно соответственно - минус 4 и минус 1, облачно с прояснениями. В Бресте днем тоже будет выглядывать солнце и мороз не превысит минус 1, а ночная температура будет чуть ниже - минус 6. В Гомеле ночью и днем соответственно - минус 7 и минус 3 градуса, в Могилеве - минус 6 и минус 3. Снег ожидается лишь в Витебске, там температура воздуха составит минус 4 и минус 3 градуса.

Немного похолодает в воскресенье, а с начала следующей недели морозы окрепнут. В целом по стране синоптики прогнозируют до минус 14 ночью и от 6 до 10 градусов мороза днем.

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