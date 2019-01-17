В Минской области 17 января ограничат движение на трех участках трасс Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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В Минской области в четверг, 17 января, перекроют движение на трех участках трасс, где будут проходить следственные действия. Как сообщает Следственный комитет Беларуси в своем канале в Telegram, следственные эксперименты по фактам ДТП пройдут в Столбцовском и Минском районах, чтобы установить обстоятельства аварий.

Следователи просят водителей заранее планировать маршрут с учетом того, что движение будет ограничено на следующих автодорогах:

- на 297-м километре трассы Брест - Минск - граница РФ около деревни Колосово Столбцовского в направлении Бреста (с 13.00 до 14.30);

- на 279-м км трассы Брест - Минск - граница РФ около деревни Перетоки Столбцовского района в направлении Бреста (с 18.30 до 19.00);

- на 22-м км трассы Р-23 Минск - Микашевичи в направлении Слуцка (с 20.00 до 23.00).