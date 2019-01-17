В Бресте пес нашел хозяев, 10 месяцев путешествуя по автобусам

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Десять месяцев пес Барон искал своих хозяев, которых потерял, выпрыгнув как-то на остановке на улицу. С тех пор собака ездила на городских автобусах Бреста и лежала на сиденьях, чем привлекла внимание горожан. Они сфотографировали пса и рассказали о нем в интернете. В итоге хозяева заметили фото своего питомца в соцсетях и отозвались.

На днях пес вернулся домой, сообщает onlinebrest.by. Оказалось, что семья обращалась в автопарк с просьбой помочь найти собаку, к поиску подключились и горожане. В итоге Барона удалось отыскать - на номер хозяйки, распространенный в интернете, позвонили и рассказали, где сейчас находится пес.

По словам хозяйки, Барон сразу отозвался на свою кличку, подбежал и дал лапу, а затем прямиком направился к дому. Семья поведет его к ветеринару на обследование, но в целом состояние собаки удовлетворительное.