В Мозыре будут судить токсикомана за убийство 4-летней давности

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Виновного в убийстве, которое произошло в октябре 2014 года в Мозыре, нашли спустя четыре года. Тело 54-летнего мужчины было обнаружено в его квартире с множественными ранениями. Раскрыть преступление по горячим следам не удалось, но спустя четыре года при расследовании другого дела следователи смогли вычислить убийцу.

23-летнего мозырянина задержали за преступление, произошедшее в апреле 2018 года. Находясь в состоянии, вызванном потреблением токсических веществ, житель райцентра беспричинно ударил ножом случайную прохожую. Выяснилось, что молодой человек уже не раз попал под следствие. В 2014 году его судили за кражу денег из ящика для пожертвований ассоциации инвалидов-колясочников. А затем за то, что ударил ножом парня и девушку - тоже будучи «под клеем».

Но токсикомана не посадили: суд освободил его от уголовной ответственности, признав невменяемым, и приговорил к принудительному лечению в психбольнице. Однако оттуда парень сбежал и вскоре совершил убийство - снова под воздействием токсических веществ.

Оказалось, что в 2014 году токсикомана проверяли на причастность к преступлению, но доказательств не нашли. И вот эксперты Госкомитета судэкспертиз при исследовании микрообъектов на изъятых вещественных доказательствах установили наличие волокон общеродовой принадлежности на предметах одежды погибшего и подозреваемого, что помогло следствию доказать, что они контактировали между собой.

- В тот период молодой человек имел синдром зависимости от употребления летучих растворителей, а также расстройство личности и поведения. Тем не менее, он мог сознавать характер, общественную опасность своих действий и руководить ими. Впоследствии у него развилось психическое расстройство, - комментируют в СК.

Сейчас токсикомана будут судить - для применения принудительных мер безопасности и лечения за особо злостное хулиганство и убийство с особой жестокостью.