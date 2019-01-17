Виктория Азаренко в паре с австралийкой Эшли Барти вышла во 2-й раунд Australian Open

Они обыграли теннисисток из Китая

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Белорусская спортсменка Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти прошли в 1/16 финала парного разряда Australian Open. Теннисистки обыграли китайских спортсменок Шуай Пэн и Чжаосюань Ян: 7:5, 4:6, 7:5.

Напомним, в одиночном Виктория Азаренко не прошла даже первый круг, расплакавшись на послематчевой пресс-конференции.

В это же время дуэт из нашей Арины Соболенко и бельгийки Элизе Мертенс победили американку Бетани Маттек-Сандс и голландку Деми Схюрс: 6:2, 3:6, 6:3, сообщает belta.by.

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