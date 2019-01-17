2019-01-17T13:15:09+03:00
Политика
КП Беларусь

Президент Зимбабве встретился с Лукашенко

Он рассказал, что у его страны тесные отношения с Беларусью
Полина ПАСТЕРНАК
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Фото: belta.byФото: belta.by
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Сегодня в Минск на роскошном самолете прилетел президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. У них с Александром Лукашенко прошли переговоры в узком составе.

- Со времени моего последнего визита в Республику Беларусь, который состоялся около четырех лет назад, мы постоянно поддерживали тесные связи. И я очень рад, что у нас есть такие открытые и прямые контакты, - сказал Эммерсон Мнангагва. - Моя администрация и народ Зимбабве в целом рассматривают Республику Беларусь как братскую страну.

Потом президент Зимбабве рассказал, какая непростая обстановка сегодня в его стране, сообщает belta.by.

- В результате санкций наша национальная валюта рухнула. Нам пришлось уйти от использования национальной валюты и в феврале 2009 года разработать так называемый пакет валют. Доллар стал доминирующей валютой в Зимбабве, сегодня на него приходится около 90% всех транзакций.

В конце встречи Эммерсон Мнангагва сказал Александру Лукашенко спасибо за теплый прием.

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