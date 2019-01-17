КП Беларусь
ДТП в Витебске: рейсовый автобус пробил опору моста и повис в воздухе
Пассажиры в порядке
Фото: ГАИ Витебска
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ДТП произошло утром 17 января. В автобусе №26 ехало 20 пассажиров.
- Водитель при спуске с моста увидел впереди технику для уборки снега. При торможении автобус занесло на встречную полосу, в результате произошло столкновение с ограждением, - рассказали в УГАИ УВД Витебского облисполкома.
Это произошло в районе путепровода Металлистов. Пассажиры не пострадали, доставлять людей в больницу или вызывать медиков не понадобилось.