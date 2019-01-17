2019-01-17T13:13:42+03:00
Происшествия
КП Беларусь

ДТП в Витебске: рейсовый автобус пробил опору моста и повис в воздухе

Пассажиры в порядке
Полина ПАСТЕРНАК
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Фото: ГАИ ВитебскаФото: ГАИ Витебска
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ДТП произошло утром 17 января. В автобусе №26 ехало 20 пассажиров.

- Водитель при спуске с моста увидел впереди технику для уборки снега. При торможении автобус занесло на встречную полосу, в результате произошло столкновение с ограждением, - рассказали в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Это произошло в районе путепровода Металлистов. Пассажиры не пострадали, доставлять людей в больницу или вызывать медиков не понадобилось.

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