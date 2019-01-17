2019-01-17T13:25:16+03:00
Общество
КП Беларусь

Молодой мужчина избил мать бейсбольной битой, решив, что она украла чужой кошелек

52-летняя женщина в реанимации
Наталья ПАРТОЛИНА
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Молодой мужчина избил мать, решив, что она украла чужой кошелек.Молодой мужчина избил мать, решив, что она украла чужой кошелек.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Жуткая история произошла в Витебске, в одном из общежитий. 23-летний мужчина избил свою мать бейсбольной битой так, что женщина оказалась в реанимации.

-15 января, когда матери не было дома, молодой человек в ее вещах нашел кошелек с чужими карточками, - рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома. – Женщина вернулась и объяснила сыну, что кошелек она нашла. Но тот подумал, что мать украла кошелек и решил выбить из нее признание бейсбольной битой.

Избив мать, молодой человек вышел на улицу и, увидев наряд патрульно-постовой службы, рассказал милиционерам о случившемся. 52-летняя женщина была госпитализирована в отделение реанимации, а в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. На момент происшествия он был трезв, раньше неприятностей с законом у него не было.

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