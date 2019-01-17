КП Беларусь
Таксист в Минске искал клиентов для проститутки, она платила ему $50
Сейчас его подозревают в содействии проституции
Сотрудничали таксист и проститутка с 2015 года.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Сотрудничество между 50-летним таксистом и 30-летней проституткой завязалось четыре года назад.
- Водитель такси в июле 2015 года подвозил девушку, - рассказали в Следственном комитете. - Из разговора с ней он узнал, что она оказывает услуги интимного характера за вознаграждение.
Таксист предложил: он пытается найти для нее клиентов среди пассажиров, а она ему это за часть прибыли - $50 с каждого клиента. И «бизнес» закрутился и работал до января 2019 года.
Сейчас ситуацией занимается Октябрьский районный отдел Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация и (или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией».