Таксист в Минске искал клиентов для проститутки, она платила ему $50

Сотрудничали таксист и проститутка с 2015 года. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Сейчас его подозревают в содействии проституции

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Сотрудничество между 50-летним таксистом и 30-летней проституткой завязалось четыре года назад.

- Водитель такси в июле 2015 года подвозил девушку, - рассказали в Следственном комитете. - Из разговора с ней он узнал, что она оказывает услуги интимного характера за вознаграждение.

Таксист предложил: он пытается найти для нее клиентов среди пассажиров, а она ему это за часть прибыли - $50 с каждого клиента. И «бизнес» закрутился и работал до января 2019 года.

Сейчас ситуацией занимается Октябрьский районный отдел Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация и (или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией».