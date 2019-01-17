Витебская прокуратура проверила горки: «Родители сами катались вместе с детьми, рискуя врезаться в столб»
Витебская городская прокуратура проверила более 50 ледяных и снежных горок. Ситуация нерадостная.
-На многих горках кататься просто опасно, - рассказала старший помощник прокурора Татьяна Опалева. - Так, на улице Ленинградской дети катались с горки, спуск которой переходит на проезжую часть дороги. Рядом прогуливались родители, которых это, судя по всему, не беспокоило. Около дома №26 по улице Воинов-интернационалистов взрослые сами катались, рискуя врезаться в столбы и спортивное оборудование, и тем самым показывали детям плохой пример. На горке в парке Витьба мы обнаружили мальчиков 6 и 10 лет, которые катались без взрослых.
После того как работники прокуратуры осмотрели горки, около них появились таблички «Во избежание случаев травматизма катание с горки категорически запрещено», адреса непригодных для катания горок передали в милицию.
- Дополнительно сотрудникам милиции предписано нести дежурство на этих объектах, - уточнила Татьяна Опалева.
В Новополоцке около стихийных горок устанавливают таблички, разъясняющие, как кататься, чтобы не получить травмы, сообщает портал gorod214.
На проблеме безопасного катания с горок в Беларуси заострили внимание после череды несчастных случаев. В частности, катаясь на тюбинге, в Минском районе ребенок ударился головой о столб и умер в больнице.
Сотрудники прокуратуры осмотрели витебские горки, и возле многих из них появились запрещающие таблички. Фото: предоставлено прокуратурой г.Витебска.
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