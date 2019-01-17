2019-01-17T16:04:11+03:00
Общество
КП Беларусь

Витебская прокуратура проверила горки: «Родители сами катались вместе с детьми, рискуя врезаться в столб»

Около опасных горок установили таблички, запрещающие катание, там будет дежурить милиция
Наталья ПАРТОЛИНА
Поделиться:
В Новополоцке около горок устанавливают таблички, в которых разъясняется, как кататься безопасно. Фото: gorod214В Новополоцке около горок устанавливают таблички, в которых разъясняется, как кататься безопасно. Фото: gorod214
Изменить размер текста:

Витебская городская прокуратура проверила более 50 ледяных и снежных горок. Ситуация нерадостная.

-На многих горках кататься просто опасно, - рассказала старший помощник прокурора Татьяна Опалева. - Так, на улице Ленинградской дети катались с горки, спуск которой переходит на проезжую часть дороги. Рядом прогуливались родители, которых это, судя по всему, не беспокоило. Около дома №26 по улице Воинов-интернационалистов взрослые сами катались, рискуя врезаться в столбы и спортивное оборудование, и тем самым показывали детям плохой пример. На горке в парке Витьба мы обнаружили мальчиков 6 и 10 лет, которые катались без взрослых.

После того как работники прокуратуры осмотрели горки, около них появились таблички «Во избежание случаев травматизма катание с горки категорически запрещено», адреса непригодных для катания горок передали в милицию.

- Дополнительно сотрудникам милиции предписано нести дежурство на этих объектах, - уточнила Татьяна Опалева.

В Новополоцке около стихийных горок устанавливают таблички, разъясняющие, как кататься, чтобы не получить травмы, сообщает портал gorod214.

На проблеме безопасного катания с горок в Беларуси заострили внимание после череды несчастных случаев. В частности, катаясь на тюбинге, в Минском районе ребенок ударился головой о столб и умер в больнице.

Сотрудники прокуратуры осмотрели витебские горки, и возле многих из них появились запрещающие таблички. Фото: предоставлено прокуратурой г.Витебска.

Сотрудники прокуратуры осмотрели витебские горки, и возле многих из них появились запрещающие таблички. Фото: предоставлено прокуратурой г.Витебска.

Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Гомеле девушка умерла, отравившись неизвестными медпрепаратами
Третьеклассник выгуливал стаффа, собака искусала первокласснику лицо
Футболист «Крумкачей» приговорен к 9 годам за незаконный оборот психотропов
СК: экс-директор Дворца спорта шесть лет брал взятки
Таксист в Минске искал клиентов для проститутки, она платила ему $50
Молодой мужчина избил мать бейсбольной битой, решив, что она украла чужой кошелек
ДТП в Витебске: рейсовый автобус пробил опору моста и повис в воздухе
Президент Зимбабве встретился с Лукашенко
Виктория Азаренко в паре с австралийкой Эшли Барти вышла во 2-й раунд Australian Open
В Мозыре будут судить токсикомана за убийство 4-летней давности
В Бресте пес нашел хозяев, 10 месяцев путешествуя по автобусам
В Минской области 17 января ограничат движение на трех участках трасс
Погода на выходные: крещенских морозов не будет
В Гродно при пожаре в многоэтажке спасли 2 человек, 43 эвакуированы
БНР-2019 планируют отпраздновать на стадионе «Динамо»
Гомельские чиновники выйдут на лыжню
Поскользнулся… под колеса. В Вилейском районе пешеход спровоцировал ДТП
"Белоруснефть" к 2020 году установит больше 150 зарядных станций для электромобилей
20-летний ипэшник в Минске обманул почти на $35 тысяч десятки людей и юрлиц
В вузах отменят "Историю Беларуси", но будут изучать "Государственность"
ГАИ: 17 января не ставьте машины под деревьями, откажитесь от поездок