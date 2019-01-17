СК: экс-директор Дворца спорта шесть лет брал взятки

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В Следственном комитете Беларуси окончили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора Дворца спорта. 58-летний глава предприятия обвиняется в том, что в течение шести лет получал от представителей разных субъектов хозяйствования взятки за благоприятное решение вопросов об аренде помещений и оборудования.

Директора задержали в феврале 2018 года при передаче очередной взятки в 2 тыс. рублей. Задержание проводил Комитет госбезопасности.

В целом в деле 178 эпизодов, а общая сумма взяток составила свыше 78 тыс. рублей. Во время следствия был наложен арест на имущество обвиняемого на общую сумму больше 370 тыс. рублей, сообщает СК. Бывший директор Дворца спорта находится под стражей.

Экс-руководителя будут судить по нескольким коррупционным статьям. Это, в частности, получение взятки, хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, а также - за мошенничество.