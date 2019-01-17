2019-01-17T17:58:58+03:00
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КП Беларусь

Гомельской области подарили книги Светланы Алексиевич в переводе на белорусский

Деньги на издания собирали толокой, а две области отказались принять подарок
Павел МИЦКЕВИЧ
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Гомельской области подарили книги Светланы Алексиевич в переводе на белорусскийГомельской области подарили книги Светланы Алексиевич в переводе на белорусскийФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Гомельской областной библиотеке торжественно передали почти 500 комплектов полного сборника книг «Голоса утопии» белорусской писательницы Светланы Алексиевич в переводе на белорусский язык. Самые известные произведения Нобелевского лауреата перевели в рамках проекта #NobelNaMove.

Цикл книг Алексиевич в новейшем переводе лучших литераторов Беларуси удалось издать с помощью сбора средств на краудфандинговой платформе «Улей». Проект привлек почти 232 тыс. рублей и стал самым масштабным в истории белорусского краудфандинга. Белгазпромбанк принял участие в проекте и разместил заказ на печать 15 тыс. книг уникального пятитомника, чтобы безвозмездно передать в фонды библиотек Беларуси.

Нобелевский лауреат сделала автографы на книгах Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Нобелевский лауреат сделала автографы на книгахФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Печально, что две области отказались от подарка, рассказал на встрече в Гомеле председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико:

- Удивительная судьба, трагизм, связывает героев книг Светланы Алексиевич и это издание. Люди не могут быть счастливыми и любить героев своей страны. Меня радует, что несмотря на непростую судьбу издания, оно вышло и получило своих читателей, в том числе в Гомельской области - родного для писательницы региона. Она искренне передавала всем привет и упорно трудилась, подписывая экземпляры книг.

Глава банка Виктор Бабарико рассказал о проекте Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Глава банка Виктор Бабарико рассказал о проектеФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Глава банка считает, что такой метод сбора средств - коллективный - самый правильный для этих книг:

- Реализация проекта дает нам шанс не повторять ошибок прошлых лет, когда лауреаты Нобелевской премии по литературе были не признаваемы и осуждаемы в родной стране, а в следующем поколении перед ними каялись и их работы включались в школьные программы. Мы убеждены, что любая страна и ее народ должны гордиться достижениями в интеллектуальной сфере не меньше, чем в спорте и труде, - уверен Виктор Бабарико.

Деньги на издания собирали толокой Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Деньги на издания собирали толокойФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

На церемонии в Гомеле выступил также глава издательства Игорь Логвинов, который рассказал, что Светлана Алексиевич согласилась на издание ее книг без гонорара, но просила, чтобы перевод был выполнен именно на современный белорусский язык.

Торжественная передача книг прошла в областной библиотеке Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Торжественная передача книг прошла в областной библиотекеФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Одним из переводчиков стал известный писатель и историк Владимир Орлов. Он переводил на белорусский «Чернобыльскую молитву».

- Ко мне первому обратился Игорь Логвинов и дам мне право выбора. Для меня «Чернобыльская молитва» - наиболее важная, значимая и глубокая, потому что говорит о судьбе всего человечества, - считает литератор.

"Чернобыльскую молитву" переводил Владимир Орлов Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

"Чернобыльскую молитву" переводил Владимир ОрловФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Остальные книги перевели Валентин Акудович («У войны не женское лицо»), Борис Петрович («Последние свидетели»), Андрей Хаданович («Цинковые мальчики») и Сергей Дубовец («Время секонд-хенд»).

Теперь пятитомник Светланы Алексиевич на белорусском доступен для читателей в каждой районной библиотеке Гомельщины, а также Минской, Могилевской и Витебской областей.

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