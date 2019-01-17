2019-01-17T17:30:31+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Футболист «Крумкачей» приговорен к 9 годам за незаконный оборот психотропов

Спортсмена обвиняют в незаконном хранении с целью сбыта альфа-PVP и амфетамина
Павел МИЦКЕВИЧ
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Футболист «Крумкачей» приговорен к 9 годам за незаконный оборот психотроповФутболист «Крумкачей» приговорен к 9 годам за незаконный оборот психотроповФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Суд Партизанского района Минска 17 января вынес приговор по уголовному делу в отношении игрока футбольного клуба «Крумкачы» о незаконном обороте особо опасных психотропных веществ. Спортсмен обвиняется по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса.

- Действуя в группе лиц по предварительному сговору, имея умысел на незаконный оборот особо опасных психотропных веществ в крупном размере, с корыстной целью, незаконно с целью сбыта приобрел альфа-PVP массой не менее 47,35 грамма, амфетамин массой не менее 8,91 грамма, после чего неустановленную часть вышеуказанного вещества употребил самостоятельно, - говорится в сообщении суда.

Оставшуюся часть футболист «незаконно с целью сбыта» оставил при себе в своей квартире, а потом был задержан.

За «незаконные с целью сбыта приобретении и хранении особо опасных психотропных веществ, совершенных группой лиц, в крупном размере» спортсмен приговорен к 9 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Кстати, в последние дни в Минске вынесли еще несколько приговоров по статьям о незаконном обороте психотропных веществ.

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