Третьеклассник выгуливал стаффа, собака искусала первокласснику лицо

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В Гродно стаффордширский терьер искусал лицо первокласснику, который возвращался домой из школы. По информации портала newgrodno.by, инцидент произошел во дворе дома, где живет мальчик. Крупную бойцовую собаку выгуливал третьеклассник, который живет в том же подъезде. Пес набросился на ребенка и начал грызть его лицо. К счастью, рядом оказался взрослый мужчина, который оттащил собаку.

Как рассказала изданию мама пострадавшего мальчика, ребенку наложили десять швов в области глаза. Пока неизвестно, удастся ли врачам сохранить зрение поврежденного глаза. Раны от укусов у мальчика также в области носа и большая гематома на нижней губе. Ребенку пришлось сделать прививки.

По словам матери пострадавшего ребенка, момент нападения собаки на ее сына зафиксировала камера видеонаблюдения и на записи видно, что ребенок не дразнил собаку и никак ее не провоцировал.

Собака, искусавшая мальчика, продолжает гулять по микрорайону, пишет издание.