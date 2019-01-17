В Гомеле девушка умерла, отравившись неизвестными медпрепаратами

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17-летняя гомельчанка умерла, отравившись неизвестными медикаментами. Ее тело обнаружили 15 января, сообщает belta.by со ссылкой на прокурора Гомельской области Виктора Морозова.

Девушку нашли мертвой по месту ее жительства. Она оставила предсмертную записку на двух листах. По предварительной информации, в последнее время у девушки была повышена самокритичность. Об этой проблеме знали ее родители и специалисты.

По факту гибели гомельчанки возбуждено уголовное дело. Рассматривается версия доведения до самоубийства. Прокуратура проанализирует все обстоятельства, которые предшествовали трагедии, в частности, будет дана оценка работе специалистов различных организаций.