2019-01-17T18:31:52+03:00
Происшествия
КП Беларусь

У сторожа минской церкви украли тумбочку более чем с $3500

Грабителями оказались рабочие прихода, бывшие осужденные
Надежда БУТОВИЧ
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Минчане-рецидивисты украли у сторожа крупную сумму денег.Минчане-рецидивисты украли у сторожа крупную сумму денег.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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В одной из церквей Минска на днях произошла кража, сообщают в ГУВД столицы. Церковный сторож лишился крупной суммы наличности, которую воры унесли вместе с тумбочкой, где хранились деньги. Правоохранители, прибывшие по вызову провели оперативно-розыскные мероприятия и быстро напали на след воров.

Оказалось, что неприметной тумбочке «приделали ноги» рабочие этой церкви, проживающие в Минске. Оба мужчины, 34-летний и 42-летний грабители, работали в церкви какое-то время, ранее были судимы.

В украденной тумбе они обнаружили 3300 долларов, 250 евро и 300 белорусских рублей. Деньги поделили поровну, а опустошенную тумбочку бросили прямо на улице там же, где ее вскрывали.

Один из воров, получив деньги, поспешил скрыться и поехал в Витебск, где его все-таки задержали. Второго фигуранта задержали на вокзале, к этому времени он успел истратить 200 долларов.

За кражу возбуждены уголовные дела. Злоумышленникам грозит максимально до 7 лет заключения.

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