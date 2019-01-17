«Шел от магазина до подъезда»: в Минске мужчина ограбил 79-летнюю пенсионерку

Преступник проследил за пожилой минчанкой от магазина до ее дома. Фото: ГУВД.

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В Минске среди белого дня вор ограбил пожилую женщину, которую выследил от магазина до подъезда ее дома, сообщают в пресс-службе ГУВД столицы.

В милицию во вторник, 15 января, обратилась 79-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что в подъезде собственного жома у нее отобрал кошелек с пенсионным удостоверением и 30 белорусскими рублями незнакомый мужчина. Преступника бабушка приметила еще по дороге домой, он шел за ней от продовольственного магазина, где она совершила покупку, потом зашел вслед за ней в подъезд и потребовал отдать кошелек. Пожилая минчанка побоялась оказать сопротивление злоумышленнику.

Если вам знаком мужчина на фотографии, обратитесь в милицию. Фото: ГУВД.

Грабителя удалось определить по камерам видеонаблюдения магазина. Сейчас его объявили в розыск, заведено уголовное дело по статье «Грабеж».

Если вам знаком мужчина на фото, обратитесь в правоохранительные органы, конфиденциальность и вознаграждение гарантированы.