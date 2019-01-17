2019-01-17T19:01:02+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Шел от магазина до подъезда»: в Минске мужчина ограбил 79-летнюю пенсионерку

Грабитель отнял у пожилой женщины кошелек с 30 рублями
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Преступник проследил за пожилой минчанкой от магазина до ее дома. Фото: ГУВД.Преступник проследил за пожилой минчанкой от магазина до ее дома. Фото: ГУВД.
Изменить размер текста:

В Минске среди белого дня вор ограбил пожилую женщину, которую выследил от магазина до подъезда ее дома, сообщают в пресс-службе ГУВД столицы.

В милицию во вторник, 15 января, обратилась 79-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что в подъезде собственного жома у нее отобрал кошелек с пенсионным удостоверением и 30 белорусскими рублями незнакомый мужчина. Преступника бабушка приметила еще по дороге домой, он шел за ней от продовольственного магазина, где она совершила покупку, потом зашел вслед за ней в подъезд и потребовал отдать кошелек. Пожилая минчанка побоялась оказать сопротивление злоумышленнику.

Если вам знаком мужчина на фотографии, обратитесь в милицию. Фото: ГУВД.

Если вам знаком мужчина на фотографии, обратитесь в милицию. Фото: ГУВД.

Грабителя удалось определить по камерам видеонаблюдения магазина. Сейчас его объявили в розыск, заведено уголовное дело по статье «Грабеж».

Если вам знаком мужчина на фото, обратитесь в правоохранительные органы, конфиденциальность и вознаграждение гарантированы.

Еще больше материалов по теме: «Минск: криминальные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
У сторожа минской церкви украли тумбочку более чем с $3500
Гомельской области подарили книги Светланы Алексиевич в переводе на белорусский
В Гомеле девушка умерла, отравившись неизвестными медпрепаратами
Третьеклассник выгуливал стаффа, собака искусала первокласснику лицо
Футболист «Крумкачей» приговорен к 9 годам за незаконный оборот психотропов
СК: экс-директор Дворца спорта шесть лет брал взятки
Витебская прокуратура проверила горки: «Родители сами катались вместе с детьми, рискуя врезаться в столб»
Таксист в Минске искал клиентов для проститутки, она платила ему $50
Молодой мужчина избил мать бейсбольной битой, решив, что она украла чужой кошелек
ДТП в Витебске: рейсовый автобус пробил опору моста и повис в воздухе
Президент Зимбабве встретился с Лукашенко
Виктория Азаренко в паре с австралийкой Эшли Барти вышла во 2-й раунд Australian Open
В Мозыре будут судить токсикомана за убийство 4-летней давности
В Бресте пес нашел хозяев, 10 месяцев путешествуя по автобусам
В Минской области 17 января ограничат движение на трех участках трасс
Погода на выходные: крещенских морозов не будет
В Гродно при пожаре в многоэтажке спасли 2 человек, 43 эвакуированы
БНР-2019 планируют отпраздновать на стадионе «Динамо»
Гомельские чиновники выйдут на лыжню
Поскользнулся… под колеса. В Вилейском районе пешеход спровоцировал ДТП
"Белоруснефть" к 2020 году установит больше 150 зарядных станций для электромобилей
20-летний ипэшник в Минске обманул почти на $35 тысяч десятки людей и юрлиц
В вузах отменят "Историю Беларуси", но будут изучать "Государственность"
ГАИ: 17 января не ставьте машины под деревьями, откажитесь от поездок