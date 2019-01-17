В Белостоке состоится суд против белоруса, подделавшего свидетельство о рождении, чтобы получить карту поляка

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В Польше заведены десятки уголовных дел, в которых фигурируют белорусы, прикидывающиеся «поляками», сообщает ресурс euroby.info. Если обвинение подтверждается, за фальсификацию национальной принадлежности грозит до 5 лет заключения.

Первым по такому обвинению среди соотечественников перед судом предстанет 34-летний белорус Дмитрий М. В прокуратуре считают, что мужчина, подавая документы в белостокское воеводское управление на получение карты поляка, предоставил поддельное свидетельство о рождении. В следствии сомневаются в том, что в графе о матери запись «полька» достоверна. Белорус, в свою очередь, не согласен с обвинениями.

К слову, часто лже-поляки признаются в фальсификациях и идут на сделку со следствием, оплачивая штрафы. Но, если стороны не согласны, дело передается в суд. В Польше с 2018 года началось массовое обличение людей, которые сфабриковали «польские корни», чтобы легально круглогодично работать в Европе, получать помощь из бюджета, получить со временем гражданство ЕС.