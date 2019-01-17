2019-01-17T20:22:53+03:00
Происшествия
КП Беларусь

ДТП на Гродненщине: автоледи на Ford ушла в занос и выбила с трассы встречную машину

Во втором авто ехала семья с маленьким ребенком
Надежда БУТОВИЧ
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Машина выбила встречное авто на обочину и встала поперек дороги. Фото: ГАИ Гродно.Машина выбила встречное авто на обочину и встала поперек дороги. Фото: ГАИ Гродно.
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Серьезное ДТП произошло 16 января в Вороновском районе, сообщают в Госавтоинспекции Гродненской области.

Авария произошла на участке автотрассы направлением Гродно – Острино – Радунь – граница Литвы. Женщина на автомобиле «Форд» на «Опасном повороте» – закруглении дороги вправо, выходя на прямой участок, допустила занос авто. Из-за чего машина столкнулась со встречным автомобилем «Фольскваген» и буквально выбила тот за пределы трассы.

Столкнувшись с «Фольксвагеном» «Форд» остановился поперек обочины. В ГАИ уточнили, что в момент происшествия дорога была расчищена и обработана специальной смесью, в том числе, и на данном участке.

Дорога была расчищена от снега и обработана специальной смесью. Фото: ГАИ Гродно.

Дорога была расчищена от снега и обработана специальной смесью. Фото: ГАИ Гродно.

Во втором автомобиле ехала супружеская пара с 6-летним сынишкой. В результате аварии сильно пострадала жена водителя, которая ехала на переднем пассажирском сидении, ее с многочисленными переломами доставили в ближайшую больницу. Ребенок находился в детском автокресле, он в ДТП не пострадал.

По факту аварии, произошедшей на Вороновщине, ГАИ проводит проверку.

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