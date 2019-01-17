2019-01-17T21:20:34+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Человеческий «страйк» в Полоцке: пьяный бесправник въехал в толпу людей, которые садились в автобус

Нарушитель скрылся с места ДТП [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель несется задним ходом и сбивает людей, которые ждали автобус. Фото: стоп-кадр.Водитель несется задним ходом и сбивает людей, которые ждали автобус. Фото: стоп-кадр.
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В интернете появилось видео серьезного ДТП в Полоцке с участием десятка людей. На опубликованных кадрах с камеры наблюдения местного предприятия «Полоцк-Стекловолокно» видно, как легковушка на скорости задним ходом врезается в людей, которые в этот момент садятся в стоящий маршрутный автобус.

Сбив и протащив целую шеренгу людей, водитель включает передачу и спешит скрыться с места аварии. О состоянии пострадавших трудно судить: их загораживает автобус, но быстро встают с земли только те, кого машина зацепила не сильно.

Видео инцидента опубликовало сообщество в Инстаграм «Новости Новополоцка/Полоцк». Под видеопостом, который просмотрело около 11 тысяч человек на момент публикации, свыше 50 комментариев. Люди пишут, что водителя уже задержали. На момент аварии он был состоянии алкогольного опьянения, к тому же у него нет прав на управление авто. Очевидцы отмечают, что по крайней мере одну женщину госпитализировали с переломами.

novosti_novopolotsk.polotsknovosti_novopolotsk.polotsk
Инцидент произошедший на Остановке ОАО "Полоцк-Стекловолокно" #novopolatsk #polotsk #новополоцк#полоцк
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