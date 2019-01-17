2019-01-17T21:50:04+03:00
Экономика
КП Беларусь

Белстат рассказал, сколько денег белорусы оставили в магазинах и ТЦ в 2018 году

Подведены итоги товарооборота за прошедший год
Надежда БУТОВИЧ
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В среднем белорусы тратили в магазинах ежедневно более 12 рублей.В среднем белорусы тратили в магазинах ежедневно более 12 рублей.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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В Национальном статистическом комитете рассказали о среднем ценнике на одного покупателя в Беларуси за прошедший 2018 год. Такая информация размещена на сайте Белстата.

Сообщается, что согласно данным однодневного розничного товарооборота, рассчитанного на «душу населения», средний чек составил 12,9 белорусского рубля. Именно на такую сумму в среднем белорусы совершали ежедневные покупки в минувшем году. К слову, в 2017 году средний чек был на 1,3 рубля меньше, то есть составлял 11,6 рублей.

Всего же розничный товарооборот торговых организаций в ушедшем году составил 39,9 миллиарда рублей (увеличился на 10,8% по сравнению с сопоставимыми ценами 2017 года) и занял более 89% всего розничного товарооборота страны. Что касается товарооборота объектов и организаций общепита, то он равняется 2,4 миллиарда рублей – на 9,4% процента больше прошлогоднего уровня.

Напомним, «Комсомолка» на днях писала о том, что белорусские статисты сообщили также и о доходах белорусов в 2018 году.

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