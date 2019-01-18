Australian Open. Соболенко выбыла в третьем круге, проиграв Анисимовой

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Ранее Арина Соболенко (11-й номер рейтинга ВТА) и 17-летняя американка Аманда Анисимова (87 ВТА) не встречались. До игры Арина отмечала прогресс соперницы. Но вряд ли Арина ожидала от нее такой игры. Однако самое важное в том, что Соболенко не сумела показать свой лучший теннис. В итоге поражение - 3:6, 2:6. Так Соболенко выбыла в третьем круге турнира. Теперь она продолжит выступать только в парном разряде.