2019-01-18T09:51:34+03:00
Спорт
КП Беларусь

Australian Open. Соболенко выбыла в третьем круге, проиграв Анисимовой

17-летняя американка удивила
Захар ПЛАТОНОВ
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Соболенко не продвинулась дальше третьего круга. Фото: WTAСоболенко не продвинулась дальше третьего круга. Фото: WTA
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Ранее Арина Соболенко (11-й номер рейтинга ВТА) и 17-летняя американка Аманда Анисимова (87 ВТА) не встречались. До игры Арина отмечала прогресс соперницы. Но вряд ли Арина ожидала от нее такой игры. Однако самое важное в том, что Соболенко не сумела показать свой лучший теннис. В итоге поражение - 3:6, 2:6. Так Соболенко выбыла в третьем круге турнира. Теперь она продолжит выступать только в парном разряде.

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