Australian Open. Саснович в двух сетах уступила Павлюченковой

Анастасия Павлюченкова быстро вышла в четвертый круг. Фото: twitter.com/WTA

В одиночном разряде все белоруски сошли с дистанции

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Белоруска Александра Саснович (31-й номер рейтинга ВТА) в третьем круге турнира проиграла россиянке Анастасии Павлюченковой (44 ВТА). К сожалению, она не смогла изменить статистику личных встреч - 0:6, 3:6 (это третье поражение Саснович в матчах с Павлюченковой).

Арина Соболенко также уступила в своем матче третьего круга. Таким образом, все белоруски завершили свое выступление в одиночном разряде.