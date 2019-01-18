2019-01-18T08:20:05+03:00
Спорт
КП Беларусь

Australian Open. Саснович в двух сетах уступила Павлюченковой

В одиночном разряде все белоруски сошли с дистанции
Захар ПЛАТОНОВ
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Анастасия Павлюченкова быстро вышла в четвертый круг. Фото: twitter.com/WTAАнастасия Павлюченкова быстро вышла в четвертый круг. Фото: twitter.com/WTA
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Белоруска Александра Саснович (31-й номер рейтинга ВТА) в третьем круге турнира проиграла россиянке Анастасии Павлюченковой (44 ВТА). К сожалению, она не смогла изменить статистику личных встреч - 0:6, 3:6 (это третье поражение Саснович в матчах с Павлюченковой).

Арина Соболенко также уступила в своем матче третьего круга. Таким образом, все белоруски завершили свое выступление в одиночном разряде.

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