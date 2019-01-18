Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в "Шереметьево", им грозит срок

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Настя Рыбка (настоящее имя Анастасия Вашукевич) и Александр Кириллов (Лесли) были задержаны в московском аэропорту "Шереметьево" по подозрению в организации проституции. Им грозит лишение свободы сроком до 6 лет. Телеканал "РЕН ТВ "опубликовал видео жесткого задержания. По картинке складывается впечатление, что девушка как может сопротивляется, сотрудникам даже пришлось взять ее под руки.

Ранее в Таиланде за незаконную работу, организацию услуг сексуального характера Рыбка и Лесли были условно осуждены и приговорены к условному заключению, равному уже отбытому сроку (9 месяцам). После этого они были депортированы в Россию и намеревались прибыть в Беларусь.

Напомним, Настя Рыбка получила широкую известность после публикации расследования Алексея Навального, девушка известна как охотница на миллиардеров (многое описано в ее книге «Дневник по соблазнению Миллиардера, или Клон для олигарха»). Также Настя Рыбка и Алекс Лесли публиковали в соцсетях информацию о личной жизни российского бизнесмена Олега Дерипаски, который отсудил у них за это 16 тысяч долларов.

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