В Гомеле задержаны 11 человек за кражу продуктов для школ
Крабовые палочки, сгущенка, мясо, рыба, сахар, подсолнечное масло… Килограммы продуктов украли работники Гомельского городского комбината школьного питания. Местный УБЭП вышел на след преступной группы, уголовное дело возбудил Следственный комитет.
- По материалам дела, заведующая складом комбината школьного питания, сговорившись с другими работниками, а также индивидуальными предпринимателями, похитила продукты, которые предназначались для организации питания гомельских школьников, - рассказала «Комсомолке» официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
В Гомеле задержаны 11 человек за кражу продуктов для школ. Фото: СК
В «хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенном группой лиц по предварительному сговору» подозревают сразу 11 человек. Кроме заведующей складом, это кладовщик, товаровед, заведующие производством городских школ.
- Все они задержаны и подозреваются в присвоении большого количества продуктов, «направленных» по документам в школы, - отметила представитель Следственного комитета. Она добавила, что сейчас решается вопрос о применении к задержанным меры пресечения - то есть оставить фигурантов дела под стражей или выпустить под подписку о невыезде либо под домашний арест.
Следствие работает над документированием всех преступных эпизодов группы и подсчетом количества похищенного - точная цифра и сумма украденных товаров пока неизвестны. Уже наложен арест на авто дочери заведующей складом комбината. Странно: девушка не работает, но имеет дорогую машину.