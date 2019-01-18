2019-01-18T12:20:15+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гомеле задержаны 11 человек за кражу продуктов для школ

Кроме заведующей складом это кладовщик, товаровед, заведующие производством городских школ
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Гомеле задержаны 11 человек за кражу продуктов для школ. Фото: СКВ Гомеле задержаны 11 человек за кражу продуктов для школ. Фото: СК
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Крабовые палочки, сгущенка, мясо, рыба, сахар, подсолнечное масло… Килограммы продуктов украли работники Гомельского городского комбината школьного питания. Местный УБЭП вышел на след преступной группы, уголовное дело возбудил Следственный комитет.

- По материалам дела, заведующая складом комбината школьного питания, сговорившись с другими работниками, а также индивидуальными предпринимателями, похитила продукты, которые предназначались для организации питания гомельских школьников, - рассказала «Комсомолке» официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

В Гомеле задержаны 11 человек за кражу продуктов для школ. Фото: СК

В Гомеле задержаны 11 человек за кражу продуктов для школ. Фото: СК

В «хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенном группой лиц по предварительному сговору» подозревают сразу 11 человек. Кроме заведующей складом, это кладовщик, товаровед, заведующие производством городских школ.

- Все они задержаны и подозреваются в присвоении большого количества продуктов, «направленных» по документам в школы, - отметила представитель Следственного комитета. Она добавила, что сейчас решается вопрос о применении к задержанным меры пресечения - то есть оставить фигурантов дела под стражей или выпустить под подписку о невыезде либо под домашний арест.

Следствие работает над документированием всех преступных эпизодов группы и подсчетом количества похищенного - точная цифра и сумма украденных товаров пока неизвестны. Уже наложен арест на авто дочери заведующей складом комбината. Странно: девушка не работает, но имеет дорогую машину.

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