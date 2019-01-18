Спешил домой: мужчина шел по тонкому льду и начал тонуть на Чижовском водохранилище
17 января вечером в МЧС от очевидца поступило сообщение о том, что в акватории Чижовского водохранилища в районе улицы Щетовка под лед провалился человек.
В течение пяти минут спасатели прибыли на место происшествия: в 15 метрах от берега в промоине находился мужчина, самостоятельно выбраться на берег он не мог. Глубина в этом месте достигала 2,5 метра, сообщает minsk.mchs.gov.by
Работники МЧС с помощью спасательной веревки и доски спасли 36-летнего мужчину и передали его в руки медиков. Спасенного доставили в 5-ю городскую клиническую больницу с диагнозом «общее переохлаждение». Как пояснил мужчина, он решил сократить путь домой через водохранилище. После медобследования его отпустили домой.
В акватории Чижовского водохранилища спасли мужчина. Фото: МЧС