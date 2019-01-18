Погода в Беларуси на выходные: снег и морозы

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Снег с дождем и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 18 января, сообщает belta.by со ссылкой на Белгидромет. В пятницу будет облачно. Ночью местами пройдут небольшие осадки, днем во многих районах мокрый снег и дождь. Местами возможен слабый туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный - 6 - 11 м/с, с порывами до 14 м/с. Температура воздуха в течение суток составит от минус 3 до плюс 3, во второй половине дня по северо-западу понизится до минус 4 - 6.

В субботу и воскресенье, 19 - 20 января, ожидается небольшой мороз, днем на большей части территории страны пройдет кратковременный снег, будет гололедица. Температура воздуха ночью составит 3 - 9 градусов ниже нуля, местами при прояснениях понизится до 10 - 12 градусов. Днем ожидается от нуля до минус 6.