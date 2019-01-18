2019-01-18T14:23:14+03:00
Общество
КП Беларусь

На МКАД грузовик протаранил машину прикрытия дорожных рабочих

Водителя деблокировали спасатели
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Грузовик на МКАД столкнулся с машиной прикрытия дорожных рабочих. Фото: minsk.mchs.gov.byГрузовик на МКАД столкнулся с машиной прикрытия дорожных рабочих. Фото: minsk.mchs.gov.by
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В ночь с 17 на 18 января на 23-м км внутреннего кольца МКАД грузовик, принадлежащий одной из мебельных фабрик, столкнулся с машиной прикрытия дорожных рабочих. 30-летний водитель оказался блокирован, освободиться ему помогли сотрудники МЧС с помощью аварийно-спасательного инструмента, сообщает minsk.mchs.gov.by

С травмами различной степени тяжести мужчину госпитализировали. Разбирательство по факту аварии проводит УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

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