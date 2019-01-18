КП Беларусь
Литовский гонщик на «Дакаре» показал, как МАЗ помог поставить его машину на колеса
Хорошо, когда есть друзья [видео]
Литовец показал, как МАЗ помог на «Дакаре». Фото: стоп-кадр
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Бенедиктас Ванагас выступал на Дакаре-2019 в зачете автомобилей. На одном из участков его авто перевернулась набок. Подъехавший на грузовике экипаж «МАЗ-СПОРТавто» Александра Василевского остановился и помог поставить машину на колеса. Ванагас опубликовал пост с благодарностью в Facebook.
- Хорошо, что есть друзья на Дакаре, которые дают руку помощи. Нас прижало в труднодоступном месте, мы не смогли бы сдвинуть двухтонного «зверя». СПАСИБО, МАЗ, Александр Василевский и команда, - написал Бенедиктас Ванагас и выложил видео спасения.
Литовец Бенедиктас Ванагас показал, как МАЗ помог поставить его машину на «Дакаре».Источник: facebook.com/BenediktasVanagas