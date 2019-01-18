Литовский гонщик на «Дакаре» показал, как МАЗ помог поставить его машину на колеса

Хорошо, когда есть друзья [видео]

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Бенедиктас Ванагас выступал на Дакаре-2019 в зачете автомобилей. На одном из участков его авто перевернулась набок. Подъехавший на грузовике экипаж «МАЗ-СПОРТавто» Александра Василевского остановился и помог поставить машину на колеса. Ванагас опубликовал пост с благодарностью в Facebook.

- Хорошо, что есть друзья на Дакаре, которые дают руку помощи. Нас прижало в труднодоступном месте, мы не смогли бы сдвинуть двухтонного «зверя». СПАСИБО, МАЗ, Александр Василевский и команда, - написал Бенедиктас Ванагас и выложил видео спасения.