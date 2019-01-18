2019-01-18T16:01:31+03:00
Общество
КП Беларусь

В посольстве Польши в Минске открыта книга соболезнований в связи со смертью мэра Гданьска

В Польше объявлен общенациональный траур
Оксана БРОВАЧ
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Гданьск прощается с мэром Павлом Адамовичем. Фото: Rada Miasta GdańskaГданьск прощается с мэром Павлом Адамовичем. Фото: Rada Miasta Gdańska
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Президент Польши Анджей Дуда объявил траур с 18 января с 17.00 до 19 января 19.00.

Для желающих выразить соболезнования в связи со смертью мэра Гданьска Павла Адамовича в дипломатических представительствах Польши в Беларуси будут открыты специальные книги.

В посольстве Польши в Минске книга соболезнований будет доступна в понедельник 21 января с 10.00 до 15.00 по адресу ул. З. Бядули, 11 (10-й этаж).

В Генконсульстве Польши в Гродно книга будет выложена в пятницу 18 января с 15.00 до 19.00 и 19 января с 10.00 до 12.00 по адресу ул. Буденного, 48а.

В Генеральном консульстве Польши в Бресте оставить запись в книге соболезнований можно в субботу 19 января с 10.00 до 12.00.

Павла Адамовича похоронят в Гданьске в Мариацком костеле. Родные мэра попросили не приносить на церемонию прощания цветы, а вместо этого сделать пожертвование в адрес двух благотворительных организаций, которые поддерживал Адамович. Это WOSP - Большой оркестр праздничной помощи и хоспису им. ксендза Евгения Дуткевича.

Люди стоят несколько часов в очереди, чтобы войти в зал и попрощаться с мэром. Фото: Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku

Люди стоят несколько часов в очереди, чтобы войти в зал и попрощаться с мэром. Фото: Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku

Гроб с телом мэра для гражданской панихиды выставлен в Центре европейской солидарности в Гданьске. Люди стоят на улице в очереди больше двух часов, чтобы войти в зал и попрощаться с мэром. Городское управление транспорта поставило около центра автобусы, чтобы люди погли в них погреться.

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