В Волковыске пьяный мужчина упал на женщину и сломал ей ноги

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В Волковыске случай с распитием спиртных напитков привел к печальным последствиям. Правда, до разборок и драк, как это часто бывает, дело не дошло.

Как сообщает сообщает сайт УВД Гродненского облисполкома, 40-летний мужчина вместе с 54-летней женщиной находились в гостях у общей знакомой. Застолье не обошлось без крепких напитков. Все шло хорошо: душевно, никто не ругался и не вел себя агрессивно. Однако буквально на ровном месте появились серьезные последствия: изрядно выпив, мужчина не удержался на ногах и упал на женщину. Своим весом он сломал даме обе кости голени. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого телесного повреждения по неосторожности».