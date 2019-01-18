2019-01-18T15:59:18+03:00
Общество
КП Беларусь

В Волковыске пьяный мужчина упал на женщину и сломал ей ноги

Шум, переломы, а драки не было
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Посидели хорошо, но дело закончилось переломами.Посидели хорошо, но дело закончилось переломами.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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В Волковыске случай с распитием спиртных напитков привел к печальным последствиям. Правда, до разборок и драк, как это часто бывает, дело не дошло.

Как сообщает сообщает сайт УВД Гродненского облисполкома, 40-летний мужчина вместе с 54-летней женщиной находились в гостях у общей знакомой. Застолье не обошлось без крепких напитков. Все шло хорошо: душевно, никто не ругался и не вел себя агрессивно. Однако буквально на ровном месте появились серьезные последствия: изрядно выпив, мужчина не удержался на ногах и упал на женщину. Своим весом он сломал даме обе кости голени. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого телесного повреждения по неосторожности».

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