Домрачева и Бьорндален выступят в «Гонке легенд» в Раубичах

Домрачева и Бьорндален снова выйдут на старт. Фото: Reuters

Шоу звезд станет увертюрой перед чемпионатом Европы. В программе проводы Дарьи Домрачевой из большого спорта

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Сегодня поступили в продажу абонементы на чемпионат Европы и «Гонку легенд». Старты пройдут в спорткомплексе "Раубичи".

Организаторы сообщают, что в «Гонке легенд» выступят Дарья Домрачева, Оле-Эйнар Бьорндален, Симоне Хаусвальд, Коринн Ниогре, Венсан Дефран, Ларс Бергер, Рико Гросс, Фроде Андресен и другие спортсмены, завершившие карьеру. В программе проводы Дарьи Домрачевой из большого спорта и старты.

Последняя на данный момент подобная гонка прошла в Раубичах осенью 2016 года.

В этом году «Гонка легенд» пройдет в Раубичах 18 февраля. Абонементы на нее и на чемпионат Европы уже поступили в продажу. Их стоимость составляет 70 рублей.

В конце 2018 года Домрачева и Бьорндален участвовали в «Рождественской гонке».

Домрачева и Бьорндален выиграли бронзу на «Рождественской гонке»