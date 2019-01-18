2019-01-18T16:03:48+03:00
Спорт
КП Беларусь

Домрачева и Бьорндален выступят в «Гонке легенд» в Раубичах

Шоу звезд станет увертюрой перед чемпионатом Европы. В программе проводы Дарьи Домрачевой из большого спорта
Поделиться:
Домрачева и Бьорндален снова выйдут на старт. Фото: ReutersДомрачева и Бьорндален снова выйдут на старт. Фото: Reuters
Изменить размер текста:

Сегодня поступили в продажу абонементы на чемпионат Европы и «Гонку легенд». Старты пройдут в спорткомплексе "Раубичи".

Организаторы сообщают, что в «Гонке легенд» выступят Дарья Домрачева, Оле-Эйнар Бьорндален, Симоне Хаусвальд, Коринн Ниогре, Венсан Дефран, Ларс Бергер, Рико Гросс, Фроде Андресен и другие спортсмены, завершившие карьеру. В программе проводы Дарьи Домрачевой из большого спорта и старты.

Последняя на данный момент подобная гонка прошла в Раубичах осенью 2016 года.

В этом году «Гонка легенд» пройдет в Раубичах 18 февраля. Абонементы на нее и на чемпионат Европы уже поступили в продажу. Их стоимость составляет 70 рублей.

В конце 2018 года Домрачева и Бьорндален участвовали в «Рождественской гонке».

Домрачева и Бьорндален выиграли бронзу на «Рождественской гонке»

Программа Гонки легенд и чемпионата Европы по биатлону в Раубичах. Фото: biathlon.by

Программа Гонки легенд и чемпионата Европы по биатлону в Раубичах. Фото: biathlon.by

Еще больше материалов по теме: «Дарья Домрачева»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Волковыске пьяный мужчина упал на женщину и сломал ей ноги
В посольстве Польши в Минске открыта книга соболезнований в связи со смертью мэра Гданьска
Литовский гонщик на «Дакаре» показал, как МАЗ помог поставить его машину на колеса
На МКАД грузовик протаранил машину прикрытия дорожных рабочих
Спешил домой: мужчина шел по тонкому льду и начал тонуть на Чижовском водохранилище
Погода в Беларуси на выходные: снег и морозы
В Гомеле задержаны 11 человек за кражу продуктов для школ
Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в "Шереметьево", им грозит срок
Australian Open. Саснович в двух сетах уступила Павлюченковой
Australian Open. Соболенко выбыла в третьем круге, проиграв Анисимовой
Белстат рассказал, сколько денег белорусы оставили в магазинах и ТЦ в 2018 году
Человеческий «страйк» в Полоцке: пьяный бесправник въехал в толпу людей, которые садились в автобус
ДТП на Гродненщине: автоледи на Ford ушла в занос и выбила с трассы встречную машину
В Белостоке состоится суд против белоруса, подделавшего свидетельство о рождении, чтобы получить карту поляка
«Шел от магазина до подъезда»: в Минске мужчина ограбил 79-летнюю пенсионерку
У сторожа минской церкви украли тумбочку более чем с $3500
Гомельской области подарили книги Светланы Алексиевич в переводе на белорусский
В Гомеле девушка умерла, отравившись неизвестными медпрепаратами
Третьеклассник выгуливал стаффа, собака искусала первокласснику лицо