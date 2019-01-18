2019-01-18T17:05:57+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко про инфоатаку на Беларусь: Неужели кое-кому в России Украины не хватает?

Президент Беларуси еще раз подчеркнул, что недопустимы попытки столкнуть белорусов с россиянами, это может привести к эскалации ситуации
Поделиться:
«Неужели кое-кому в России Украины не хватает» - Лукашенко осудил попытки столкнуть белорусов с россиянами. Фото: БелТА«Неужели кое-кому в России Украины не хватает» - Лукашенко осудил попытки столкнуть белорусов с россиянами. Фото: БелТА
Изменить размер текста:

Сегодня на встрече в преддверии 100-летия белорусской дипломатической службы, на которой присутствовали министры иностранных дел, в разное время возглавлявшие МИД Беларуси, Александр Лукашенко высказался касательно последних сюжетов и высказываний в российских СМИ о Беларуси.

- В последнее время (вы, наверное, слышите) и меня, и особенно Владимира Владимировича [Макея] обвиняют не в том курсе, который мы проводим во внешней политике. Наши братья-россияне говорят, что мы уж слишком прозападные. На Западе нас критикуют за излишнее наклонение в сторону Российской Федерации, - передает слова Лукашенко belta.by.

По мнению президента, его больше тревожит не налоговый маневр России, из-за которого Беларусь теряет большую сумму денег, а «попытки столкнуть с русскими». Лукашенко упомянул случай, который получил огласку в интернете, а затем был использован в российских СМИ в качестве попытки проиллюстрировать якобы нападки на русских людей в Беларуси (в ролике показан, как некий гражданин выгоняет из вагона метро мужчину в папахе).

- Вы знаете в интернете этот случай, когда кто-то в метро устроил конфликт с каким-то человеком, и все это быстренько было преподнесено (как будто из России заказали) как то, что у нас совершаются нападки на русских людей. Когда я прочитал это, немедленно поручил разобраться. Я понимаю, что всякие могут быть случаи. Оказывается, там русскими, как они говорят, и не пахло. Это конфликт двух белорусов. Притом он быстро был снят на видео (сейчас это просто делается) и вброшен в интернет. И они (российские СМИ. - Ред.) за это ухватились. Оказывается, один белорус, который когда-то был осужден (сотрудник ОМОНа, за взятку был посажен, вышел из тюрьмы). Второй был тоже белорус полуотмороженный. И завязалась потасовка. Причем здесь русские?! - сказал Александр Лукашенко. - Я это говорю к тому, чтобы вы понимали мою позицию: нас не удастся столкнуть - белорусов с россиянами. Не только с русскими. Вообще с россиянами. Это не тот путь, чтобы как-то получить в России кому-то от этого дивиденды. Не получится. Я уже грубо говорил когда-то: мы сами русские, нас невозможно столкнуть друг с другом, белорус - это русский со знаком качества (я еще 20 с лишним лет назад сказал). На этой теме поиграть - это очень опасно, - подчеркнул глава государства.

Лукашенко упомянул украинскую тему:

- Я иногда задаю этот вопрос сам себе, но сегодня скажу публично: неужели кое-кому в России Украины не хватает? Неужели надо обязательно создать проблему на ровном месте? Ну нет у вас возможности компенсировать нам потери от этого налогового маневра. Господь с вами. Мы же у вас не отбираем ваш товар. Торгуете вы нефтью, газом, которые Господь туда положил в недра, и скважины мы бурили в свое время. Владимиру Владимировичу (президенту России Владимиру Путину. - Ред.) об этом говорил на последней встрече. Говорю: не забывай, в те советские времена, когда мы под стол с тобой ходили, отсюда (из Беларуси. - Ред.) летали чартеры и вахтовым методом бурили скважины - нефтяные и газовые. И они сегодня еще работают, - заявил белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что попытки столкнуть белорусов с россиянами могут привести к эскалации ситуации:

- Если только эта тема становится актуальной, особенно в российских СМИ, то завтра, даже если в Беларуси не будет отморозков, которые будут бить русских, нам их подкинут. Вы знаете - из любой страны нам их подкинут, чтобы эти видео постоянно были в интернете. А они из интернета, не разобравшись, будут вкидывать на основные каналы в России. Вот в чем опасность - эскалации этого процесса, - считает глава государства. - Это не пройдет в Беларуси, не получится. А если, не дай Бог, такие факты будут, жесточайшая будет реакция. Правоохранительные органы получили соответствующее указание пресекать подобные вещи жесточайшим образом и разбираться.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Пьяная 21-летняя девушка в Мостах разбила кулаком дверь офисного здания
На предприятии в Гродно в мусоре обнаружили гранату
В Кричевском районе заживо сгорели на пожаре 3 пенсионера
Вспышка газа выбила окна в многоэтажке в Мозыре
Минск вечером пятницы стоит в 10-балльных пробках
Australian Open. Арина Соболенко в паре с Элис Мертенс вышли в 1/8 финала
Домрачева и Бьорндален выступят в «Гонке легенд» в "Раубичах"
В Волковыске пьяный мужчина упал на женщину и сломал ей ноги
В посольстве Польши в Минске открыта книга соболезнований в связи со смертью мэра Гданьска
Литовский гонщик на «Дакаре» показал, как МАЗ помог поставить его машину на колеса
На МКАД грузовик протаранил машину прикрытия дорожных рабочих
Спешил домой: мужчина шел по тонкому льду и начал тонуть на Чижовском водохранилище
Погода в Беларуси на выходные: снег и морозы
В Гомеле задержаны 11 человек за кражу продуктов для школ
Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в "Шереметьево", им грозит срок
Australian Open. Саснович в двух сетах уступила Павлюченковой
Australian Open. Соболенко выбыла в третьем круге, проиграв Анисимовой
Белстат рассказал, сколько денег белорусы оставили в магазинах и ТЦ в 2018 году
Человеческий «страйк» в Полоцке: пьяный бесправник въехал в толпу людей, которые садились в автобус
ДТП на Гродненщине: автоледи на Ford ушла в занос и выбила с трассы встречную машину
В Белостоке состоится суд против белоруса, подделавшего свидетельство о рождении, чтобы получить карту поляка
«Шел от магазина до подъезда»: в Минске мужчина ограбил 79-летнюю пенсионерку
У сторожа минской церкви украли тумбочку более чем с $3500
Гомельской области подарили книги Светланы Алексиевич в переводе на белорусский
В Гомеле девушка умерла, отравившись неизвестными медпрепаратами
Третьеклассник выгуливал стаффа, собака искусала первокласснику лицо