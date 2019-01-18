Лукашенко про инфоатаку на Беларусь: Неужели кое-кому в России Украины не хватает?

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Сегодня на встрече в преддверии 100-летия белорусской дипломатической службы, на которой присутствовали министры иностранных дел, в разное время возглавлявшие МИД Беларуси, Александр Лукашенко высказался касательно последних сюжетов и высказываний в российских СМИ о Беларуси.

- В последнее время (вы, наверное, слышите) и меня, и особенно Владимира Владимировича [Макея] обвиняют не в том курсе, который мы проводим во внешней политике. Наши братья-россияне говорят, что мы уж слишком прозападные. На Западе нас критикуют за излишнее наклонение в сторону Российской Федерации, - передает слова Лукашенко belta.by.

По мнению президента, его больше тревожит не налоговый маневр России, из-за которого Беларусь теряет большую сумму денег, а «попытки столкнуть с русскими». Лукашенко упомянул случай, который получил огласку в интернете, а затем был использован в российских СМИ в качестве попытки проиллюстрировать якобы нападки на русских людей в Беларуси (в ролике показан, как некий гражданин выгоняет из вагона метро мужчину в папахе).

- Вы знаете в интернете этот случай, когда кто-то в метро устроил конфликт с каким-то человеком, и все это быстренько было преподнесено (как будто из России заказали) как то, что у нас совершаются нападки на русских людей. Когда я прочитал это, немедленно поручил разобраться. Я понимаю, что всякие могут быть случаи. Оказывается, там русскими, как они говорят, и не пахло. Это конфликт двух белорусов. Притом он быстро был снят на видео (сейчас это просто делается) и вброшен в интернет. И они (российские СМИ. - Ред.) за это ухватились. Оказывается, один белорус, который когда-то был осужден (сотрудник ОМОНа, за взятку был посажен, вышел из тюрьмы). Второй был тоже белорус полуотмороженный. И завязалась потасовка. Причем здесь русские?! - сказал Александр Лукашенко. - Я это говорю к тому, чтобы вы понимали мою позицию: нас не удастся столкнуть - белорусов с россиянами. Не только с русскими. Вообще с россиянами. Это не тот путь, чтобы как-то получить в России кому-то от этого дивиденды. Не получится. Я уже грубо говорил когда-то: мы сами русские, нас невозможно столкнуть друг с другом, белорус - это русский со знаком качества (я еще 20 с лишним лет назад сказал). На этой теме поиграть - это очень опасно, - подчеркнул глава государства.

Лукашенко упомянул украинскую тему:

- Я иногда задаю этот вопрос сам себе, но сегодня скажу публично: неужели кое-кому в России Украины не хватает? Неужели надо обязательно создать проблему на ровном месте? Ну нет у вас возможности компенсировать нам потери от этого налогового маневра. Господь с вами. Мы же у вас не отбираем ваш товар. Торгуете вы нефтью, газом, которые Господь туда положил в недра, и скважины мы бурили в свое время. Владимиру Владимировичу (президенту России Владимиру Путину. - Ред.) об этом говорил на последней встрече. Говорю: не забывай, в те советские времена, когда мы под стол с тобой ходили, отсюда (из Беларуси. - Ред.) летали чартеры и вахтовым методом бурили скважины - нефтяные и газовые. И они сегодня еще работают, - заявил белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что попытки столкнуть белорусов с россиянами могут привести к эскалации ситуации:

- Если только эта тема становится актуальной, особенно в российских СМИ, то завтра, даже если в Беларуси не будет отморозков, которые будут бить русских, нам их подкинут. Вы знаете - из любой страны нам их подкинут, чтобы эти видео постоянно были в интернете. А они из интернета, не разобравшись, будут вкидывать на основные каналы в России. Вот в чем опасность - эскалации этого процесса, - считает глава государства. - Это не пройдет в Беларуси, не получится. А если, не дай Бог, такие факты будут, жесточайшая будет реакция. Правоохранительные органы получили соответствующее указание пресекать подобные вещи жесточайшим образом и разбираться.