2019-01-18T17:52:54+03:00
Спорт
КП Беларусь

Australian Open. Арина Соболенко в паре с Элис Мертенс вышли в 1/8 финала

Впереди их ждет матч с парой, которая посеяна на турнире под первым номером
Захар ПЛАТОНОВ
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Арина Соболенко продолжает выступление в парном разряде. Фото: WTAАрина Соболенко продолжает выступление в парном разряде. Фото: WTA
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Белоруска Арина Соболенко (74 ВТА в парном разряде) после поражения в одиночном разряде провела матч в паре с бельгийкой Элис Мертенс (12). Белорусско-бельгийский дуэт обыграл в 1/16 финала тандем Вероники Кудерметовой (71, Россия) и Сабрины Сантамарии (58, США) - 7:6 (7:3), 6:2.

В третьем раунде Соболенко и Мертенс встретятся со словачками Барборой Крейчиковрй и Катериной Синяковой, который посеяны на турнире под первым номером.

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