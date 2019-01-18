Australian Open. Арина Соболенко в паре с Элис Мертенс вышли в 1/8 финала

Впереди их ждет матч с парой, которая посеяна на турнире под первым номером

Изменить размер текста: A A

Белоруска Арина Соболенко (74 ВТА в парном разряде) после поражения в одиночном разряде провела матч в паре с бельгийкой Элис Мертенс (12). Белорусско-бельгийский дуэт обыграл в 1/16 финала тандем Вероники Кудерметовой (71, Россия) и Сабрины Сантамарии (58, США) - 7:6 (7:3), 6:2.

В третьем раунде Соболенко и Мертенс встретятся со словачками Барборой Крейчиковрй и Катериной Синяковой, который посеяны на турнире под первым номером.