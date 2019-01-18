Минск вечером пятницы стоит в 10-балльных пробках

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Если вечером в пятницу, 18 января, у вас были планы отправиться на шопинг по минским ТЦ, посидеть в кафе или сходить в кино, лучше послушайте «Комсомолку» и оставайтесь дома!

В час пик, уже после 17.00 часов вечера весь Минск застрял в глухих пробках. Прошел час и в 18.00 ситуация ничуть не лучше, сообщает сервис «Яндекс.Карты». Максимальными 10 баллами «отсвечивает» пиктограма на карте белорусской столицы. Ваш пятничный вечер обязательно станет томным, если вы готовы томиться в ожидании...

В Минске не только затруднено движение, но и произошел ряд ДТП. Фото: Яндекс.Карты.

Ведь затруднено движение не только на главных центральных улицах и проспектах, но и в районах 1 и 2 Колец, в районах станций метро Пушскинская, Спортивная, Тракторный завод, Пролетарская и т.д. На выезде из города также не сладко, особенно медленно движется транспорт на МКАД вблизи ремонтируемых путепроводов.

Кроме того, если верить сервису, в различных частях города проходят разбирательства по серии мелких и более серьезных ДТП. Будьте внимательны на дороге, а без надобности и вовсе не садитесь за руль!