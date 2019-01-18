Вспышка газа выбила окна в многоэтажке в Мозыре

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Из-за вспышки газовоздушной смеси днем 18 января в квартире жилого дома в Мозыре вылетели окна. К счастью, пострадавших нет, жильцов эвакуировать не пришлось. В МЧС поступило сообщение о том, на Бульваре Юности в подъезде 9-этажки услышали взрыв. Прибывшие спасатели установили, что в 3-комнатной квартире произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения.

- Повреждено остекление четырех оконных проемов в квартире. Видимых нарушений целостности несущих конструкций дома не обнаружено, - сообщает Гомельское областное управление МЧС.

Вспышка газа выбила стекла в многоэтажке в Мозыре. Фото: МЧС

Оказалось, что 58-летний хозяин квартиры на балконе кухни смолил тушку птицы ручной газовой горелкой. Во время этой работы пол-литровый баллон разгерметизировался, и мужчина пришел с газовой горелкой в кухню, положив ее в мойку. В это время в помещение вошла жена хозяина и включила свет - искра привела к вспышке газовоздушной смеси.