2019-01-18T19:08:39+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Кричевском районе заживо сгорели на пожаре 3 пенсионера

Дом обогревался самодельной печкой
Надежда БУТОВИЧ
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В огне погиб хозяин дома и две женщины-односельчанки. Фото-иллюстрация: МЧС.В огне погиб хозяин дома и две женщины-односельчанки. Фото-иллюстрация: МЧС.
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Несчастье случилось в деревне Зуи в Кричевском районе, информируют в Следственном Комитете.

Утром в пятницу, 17 января, спасатели, прибывшие по вызову после того, как пожар был ликвидирован, при обследовании участка происшествия нашли останки трех обгоревших тел. Следователям РОСК Кричева удалось установить имена, погибших на пожаре. Жертвами огня стали местные жители: 71-летний хозяин дома и еще две женщины сельчанки, 64-летняя и 56-летняя.

Причина возгорания еще устанавливается, но предполагается, что виной пожара могла стать самодельная металлическая буржуйка, которой отапливалась часть дома. Кроме того, известно, что накануне трагедии погибшие сельчане распивали спиртные напитки. Возможно, в состоянии алкогольного опьянения они допустили неосторожное обращение с огнем.

Назначены экспертизы, идет расследование произошедшей трагедии.

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