2019-01-18T19:38:22+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На предприятии в Гродно в мусоре обнаружили гранату

Боеприпас оказался не опасным, но его владельца все равно ищут
Надежда БУТОВИЧ
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В обычном мусоре при сортировке находятся гранаты, мины и детали от оружия. Фото: pixabay.com.В обычном мусоре при сортировке находятся гранаты, мины и детали от оружия. Фото: pixabay.com.
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ЧП произошло в пятницу, 18 января, на мусороперерабатывающем предприятии в Гродно, сообщают в УВД Гродненского областного исполкома. Во время сортировки отходов рабочие обнаружили предмет, напоминающий гранату, а также – рожок от автомата. О необычных находках сообщили руководству, были незамедлительно вызваны соответствующие службы.

Прибывшие на место участники следственной опергруппа, безошибочно определили, что хотя граната и не являлась учебной, угрозы она в себе не несла. «Лимонка» оказалась пустой, так как в ней не было взрывателя. Тем не менее, правоохранители продолжают работу по выяснению владельцев найденных гранаты и магазина от автомата Калашникова.

К слову, корреспондентам belta.by директор завода Вячеслав Андреевский рассказал, что это не первая опасная находка на данном предприятии, год назад рабочие среди мусора нашли мину и муляж гранаты.

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