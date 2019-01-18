На предприятии в Гродно в мусоре обнаружили гранату

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло в пятницу, 18 января, на мусороперерабатывающем предприятии в Гродно, сообщают в УВД Гродненского областного исполкома. Во время сортировки отходов рабочие обнаружили предмет, напоминающий гранату, а также – рожок от автомата. О необычных находках сообщили руководству, были незамедлительно вызваны соответствующие службы.

Прибывшие на место участники следственной опергруппа, безошибочно определили, что хотя граната и не являлась учебной, угрозы она в себе не несла. «Лимонка» оказалась пустой, так как в ней не было взрывателя. Тем не менее, правоохранители продолжают работу по выяснению владельцев найденных гранаты и магазина от автомата Калашникова.

К слову, корреспондентам belta.by директор завода Вячеслав Андреевский рассказал, что это не первая опасная находка на данном предприятии, год назад рабочие среди мусора нашли мину и муляж гранаты.