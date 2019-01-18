Пьяная 21-летняя девушка в Мостах разбила кулаком дверь офисного здания

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Подогретые алкогольным градусом, в ряды дебоширов попадают не только мужчины, но и женщины. Так на днях правоохранители Мостов задержали за хулиганство 21-летнюю девушку, сообщают в УВД Гродненского областного исполкома.

В состоянии подпития молодая горожанка, 1997 года рождения, проходя около 22.00 часов мимо административного здания по непонятной причине захотела попасть внутрь. Время позднее, дверь закрыта, и девушка ни с того ни с сего принялась молотить по закрытым дверным створкам. Замок не поддавался, а вот стекло в проемах оказалась не таким уж прочным: пьяная хулиганка с нескольких ударов пробила его кулаком.

Ущерб, нанесенный предприятию, оценен в 50 белорусских рублей. Против буйной девушки составлен протокол за хулиганство. К слову, это не первый дебош юной горожанки. В 2018 году, около 7 месяцев назад, ее привлекали к административной ответственности за распитие алкоголя в общественном месте.