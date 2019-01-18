2019-01-18T20:59:18+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Пришла в гости и упала с 5 этажа: в Гомеле погибла несовершеннолетняя девушка

Причина происшествия не установлена
Надежда БУТОВИЧ
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Девушка пришла вечером к знакомой и выпала из окна ее квартиры.Девушка пришла вечером к знакомой и выпала из окна ее квартиры.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Несчастный случай произошел в четверг, 17 января, в Гомеле сообщает ресурс chp24.by со ссылкой на источник в Следственном Комитете.

Известно, что вечером несовершеннолетняя девушка пришла в гости к знакомым в многоэтажный дом на улице Барыкина, в квартиру на 5 этаже. Что происходило в квартире неизвестно, но в итоге девушка выпала из окна пятого этажа и разбилась насмерть.

Трагедия произошла в промежутке между 20.00 и 21.00 часом. Милицию и скорую вызвали очевидцы, жители соседних домов, которые услышали душераздирающие крики. Кричала девушка: «Вика! Почему ты это сделала?! Это я виновата!»

Прибывшие на место происшествия милиционеры оцепили место несчастного случая, медики констатировали смерть девушки выпавшей из окна пятиэтажки юной гомельчанки.

– Нам еще предстоит выяснить: было ли происшествие, действительно, суицидом или нет, – рассказали в Следственном Комитет.

По факту гибели девочки проводится проверка.

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