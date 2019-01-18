В Гродно водитель городского автобуса сбил женщину на «зебре»

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ДТП произошло в областном центре в четверг, 17 января, информируют о происшествии в пресс-службе Госавтоинспекции Гродненской области.

Вечером примерно в 22.00 часа на Индурском шоссе под колеса городского автобуса угодила горожанка. Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, как вдруг на нее наехал желтый «МАЗ». Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи диагностировали у пострадавшей многочисленные ушибы и повреждения, ее поместили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

В ГАИ проводят разбирательство по факту ДТП, выясняются все обстоятельства произошедшей аварии. Предстоит определить детали: автобус подмял под себя пешехода либо толкнул на проезжую часть, задев по касательной.

Однако уже известно признание водителя, который сообщил правоохранителям, что двигался по дороге накатом и ехал на запрещающий сигнал светофора. Объяснить, почему он нарушил правила движения, мужчина не смог.