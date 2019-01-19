2019-01-19T08:49:12+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Витебске мусоровоз сбил пенсионера

Спецмашина двигалась задним ходом по переулку
Наталья ПАРТОЛИНА
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Мусоровоз в переулке наехал на пенсионера. Фото: ГАИ.Мусоровоз в переулке наехал на пенсионера. Фото: ГАИ.
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Пенсионер оказался в больнице после того, как на него наехал мусоровоз. ДТП произошло в Витебске 17 января около 11 часов утра.

-В Речном переулке 50-летний водитель МАЗа двигался задним ходом, не убедившись в безопасности своего маневра, - рассказали в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома. – Сзади автомобиля находился пешеход.

Пострадавшему 64 года, он госпитализирован в отделение травматологии больницы скорой медицинской помощи. По факту ДТП проводится проверка.

ГАИ напоминает: движение транспортного средства задним ходом разрешается, только если это не создает препятствия для других участников дорожного движения. Если нужно, водитель должен попросить кого-либо проследить за ситуацией позади транспортного средства.

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