2019-01-19T10:11:10+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гомеле 11 человек воровали продукты для школьных столовых

По документам продукты направлялись в школы, а на самом деле присвваивались
Алиса МИЕЛОФОН
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Следователи устанавливают, сколько продуктов украли у гомельских школьников. Фото: Следственный комитет.Следователи устанавливают, сколько продуктов украли у гомельских школьников. Фото: Следственный комитет.
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Одиннадцать человек, в том числе заведующая складом комбината школьного питания, кладовщик, товаровед, заведующие производством нескольких учреждений образования Гомеля задержаны по подозрению в совершении хищения. Правоохранительные органы установили, что эта группа похищала продукты, предназначенные для школьных столовых.

Уголовное дело возбуждено Гомельским городским отделом Следственного комитета по материалам УБЭП УВД Гомельского облисполкома. Проведены неотложные следственные действия. На дорогостоящий автомобиль, принадлежащий неработающей дочери заведующей складом, наложен арест. Количество похищенного устанавливается, сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

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