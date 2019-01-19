Из здания Банка развития в Минске эвакуировали 500 человек

Из-за короткого замыкания в Минске из здания банка эвакуировали 500 человек. Фото: МЧС.

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18 января в Минске из здания Банка развития на проспекте Машерова,35 эвакуировали 500 человек. Сообщение о задымлении поступило от диспетчера СМС «Молния», сообщает пресс-служба МЧС. Когда спасатели прибыли по вызову, по внешним признакам ничего не наблюдалось.

Оказалось, что на седьмом этаже здания в архиве загорелась изоляция электропроводов и пластмассовые элементы вентиляторного доводчика. Сработала система дымоудаления и система спринклерного водяного пожаротушения. Члены добровольной пожарной дружины организации справились с очагом возгорания до прибытия пожарных – потушили его огнетушителем.

Из здания эвакуировали 500 человек, никто не пострадал. Предположительно, пожар начался из-за короткогозамыкания.