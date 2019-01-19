Александр Лукашенко высказал соболезнования президенту Польши

В Польше в день похорон убитого мэра Гданьска 19 января объявлен общенациональный траур

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- В этот день траура от имени белорусского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования вам, родным и близким одного из наиболее уважаемых муниципальных руководителей Польши, а также всему польскому народу, - говорится в сообщении белорусского президента.

Также Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси новость о преступлении и трагической гибели мэра Гданьска Павла Адамовича восприняли с глубокой печалью.

Общенациональный траур в Польше объявлен в день похорон Павла Адамовича. Похоронная процессия с участием десятков тысяч гданчан прошла по городу вечером 18 января мимо мест, которые были значимыми для Павла Адамовича - мимо дома, где он родился, гимназии, в которой учился, площади, на которой в молодости участвовал в акциях движения «Солидарность».

В последний путь мэра провожали тысячи гданчан. Шествие процессии сопровождал звон колоколов во всех храмах в центре Гданьска. Фото: facebook.com/gdanskpl

В похоронной церемонии участвовал президент Польши Анджей Дуда. Гроб с телом покойного мэра в храм заносили его коллеги - мэры других польских городов.

Похоронили Павла Адамовича 19 января в часовне в Мариацком костеле Гданьска - главной базилике города.

Павла Адамовича похоронили в крипте Мариацкого костела в Гданьске. Фото: facebook.com/gdanskpl

Подозреваемый в убийстве 27-летний Стефан В. участвует в допросах. По неофициальной информации, он болен шизофренией. До убийства он больше 5 лет отбывал наказание в тюрьме за нападения на банки.

После атаки на Павла Адамовича полиция в Польше задержала более 20 человек из-за угроз в адрес мэров других польских городов.

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