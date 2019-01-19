2019-01-19T12:46:54+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Под Полоцком во время сильного снегопада столкнулись два автомобиля

За рулем обоих авто были женщины, одна из них в больнице
Наталья ПАРТОЛИНА
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Под Полоцком столкнулись два авто. Фото: ГАИ.Под Полоцком столкнулись два авто. Фото: ГАИ.
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Лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло 18 января около 16 часов на автодороге Р-45 «Полоцк-Глубокое» вблизи деревни Ксты.

Как сообщает gorod214 со ссылкой на УГАИ УВД Витебского облисполкома, 37-летняя жительница Полоцка управляя автомобилем "Toyota Yaris" на закруглении дороги выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с легковым автомобилем "Peugeot 806", под управлением 20-летней девушки из Полоцкого района. В это время шел сильный снегопад.

В результате ДТП водитель автомобиля "Toyota Yaris" с телесными повреждениями доставлена в Новополоцкую центральную городскую больницу. По факту ДТП проводится проверка.

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